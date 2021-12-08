證券分析師趙彭博表示，美股四大指數7日全面上漲，其中，費半指數漲幅更是高達4.97％，道瓊指數也上漲逾400點。台股加權指數早盤開高後，最高點一度衝上17988.88點，距離「萬八」大關僅一步之遙，且與歷史高點18034.19點，也相距不到50點。不過，尾盤卻受權值股台積電（2330）開高走低衝擊，大盤收盤近小漲35.5點，收在17832.42點，成交量則較前日微幅下滑。

類股方面，觀光、貿易百貨表現較突出，至於前兩日族群股價表現最佳的上市航運類股指數，8日漲幅則未超過1％，似乎有回檔休息的跡象；反觀電子類股方面，則以IC設計族群表現最佳，信驊、創惟表現不俗，矽智財（IP）族群的智原則是亮燈漲停，券資比更達42.23%，軋空意味濃厚。

個股方面，本周納入投資組合的萬旭，本周股價連三日漲停，漲停價委買量尚有1362張，後續股價仍有非常大的上漲空間。

展望後市，元宇宙概念股的錸寶、低軌衛星的昇達科率先漲停下，也為中小型題材股的接棒上漲露出一線曙光，待大盤回檔整理後，投信率先買超布局的族群及個股，可望成為投資人最佳的出手買進選擇。