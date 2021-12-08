台達電宣布，國際非營利組織CDP公布2021年氣候變遷報告，全球近12000家企業中，台達電於「氣候變遷」與「水安全」兩大環境主題獲得領導等級（leadership level）。

台達電表示，CDP評鑑肯定台達電經營策略與低碳路徑一致，不僅董事會積極參與永續策略，經營團隊亦領導永續委員會推動各項氣候行動，並落實於業務核心與日常營運，在「氣候變遷治理」、「運用氣候情境進行財務與營運準備」以及「減碳倡議」等均獲最高評級，在水安全主題上，台達電2020年達成五年用水密集度減量30％後，再承諾2025年較2020年用水密集度再下降10％的目標，並透過國際水風險評估工具，評估主要廠區及供應鏈水資源風險，針對高風險區域提供改善資源，或進行產能調配以降低衝擊，積極做法獲得CDP最高榮譽A List領導等級。

台達永續長周志宏表示，台達長期關注氣候變遷，接軌國際永續倡議， 2017年通過科學減碳目標（SBT），藉由自主節能減碳、太陽能自發自用以及購買綠電或國際再生能源憑證等做法，連續三年遠超越SBT年度階段性目標，2020年不僅碳密集度降低55％，全球據點使用再生電力的比例亦達到45.7％，基於SBT執行經驗與成果，台達今年加入RE100，承諾2030年全球所有據點達成100％使用再生電力及碳中和。

周志宏指出，台達電也非常重視水安全管理，持續在運營過程中提升用水效率及廢水處理能效，降低水污染衝擊，同時協助高風險供應商進行改善，台達基金會在COP26聯合國官方談判區展館中，不斷播映台達製作的海洋環境教育影片《孕生》和《珊瑚礁魚》，以喚醒大眾關注氣候變遷對海洋的衝擊，很高興台達因應氣候變遷與水安全風險的努力與成果，獲得CDP等重要國際評比的肯定。