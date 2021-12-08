甫執行完第二度庫藏股的可成（2474）8日公告，將第三度啟動庫藏股，預計買回自家股票2.5萬張，可成前二次庫藏股執行率達35％、62％，第三度庫藏股同時也是2021年第二度動用庫藏股機制，繼續大手筆買回自家股票，頗令市場意外。

可成第三度庫藏股將自110年12月9日啟動，預計執行至111年2月8日，預計買回張數為2.5萬張，買回區間價位為106.80～238.5元，預定買回股數占公司已發行股數3.28％，買回目的為維護公司信用及股東權益。