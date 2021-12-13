天后」張惠妹（阿妹）全新aMEI ASMR世界巡迴演唱會終於確定，明年4月台北小巨蛋開唱，這也是她繼2015年烏托邦演唱會後重返台北小巨蛋，但過去外界質疑張惠妹遭小巨蛋「封殺」如今打破傳言。台北市長柯文哲今出席記者會被問到，會不會針對阿妹訂規則，柯文哲說我，不會啦！避震效果不知道如何、讓他再唱一次試看看。

至於會不會擔心周邊居民反彈？柯文哲說，小巨蛋設備勢必要改善，要研究看看，以前她跳三天三夜才會，應該要把設備改到不怕他唱這條才對。