打破「封殺」傳言！張惠妹明年4月重返小巨蛋 柯文哲回應了 15:422021/12/13 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿妹明年四月將重返小巨蛋。（EMI提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天后」張惠妹（阿妹）全新aMEI ASMR世界巡迴演唱會終於確定，明年4月台北小巨蛋開唱，這也是她繼2015年烏托邦演唱會後重返台北小巨蛋，但過去外界質疑張惠妹遭小巨蛋「封殺」如今打破傳言。台北市長柯文哲今出席記者會被問到，會不會針對阿妹訂規則，柯文哲說我，不會啦！避震效果不知道如何、讓他再唱一次試看看。 至於會不會擔心周邊居民反彈？柯文哲說，小巨蛋設備勢必要改善，要研究看看，以前她跳三天三夜才會，應該要把設備改到不怕他唱這條才對。 #張惠妹 #小巨蛋 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 1218公投》范雲批民進黨39秒影片被翻出 羅智強：講真話感覺是不是很好？ - 政治 1218公投》沒過會怎樣？四大公投懶人包一次看 - 政治 不忍了！轟政論節目成「議顏堂」 顏寬恒曝排行榜：第一名不是周玉蔻 - 政治 林秉樞遭爆劈腿護理師打特權疫苗 高嘉瑜回應了 - 政治 「十大政治領袖」最新民調：侯友宜再奪冠 綠營只有他進前5名 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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