台灣之心4鄉鎮，聯合行銷伴手禮。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情重創觀光產業，交通部觀光局鼓勵各地統合聯盟型發展；埔里鎮、仁愛鄉、魚池鄉及國姓鄉4鄉鎮攜手結盟，打造區域旅遊品牌，13日在日月潭向山遊客中心，以「台灣之心．魅力四射」為主軸，行銷觀光旅遊及伴手禮。

4鄉鎮聯合行銷，包括日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、國姓鄉長丘埔生及仁愛鄉公所祕書余三郎，南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、南投縣觀光協會理事長茆晉詳等人都共襄盛舉。

廖錫標表示，4鄉鎮以「漫遊體驗台灣之心」為主題，從觀光資源盤點、CIS旅遊地識別建立，以及規畫旅遊地品牌營銷體驗計畫，經過日月潭觀光圈的孵化，提升區域亮點，並透過4鄉鎮的聯合推廣，成果斐然。

廖志城表示，4鄉鎮觀光資源豐富，所以在日月潭觀光圈計畫中，擬定「區域共好，深度軸線，漫走台灣之心」為品牌價值，以「台灣之心，魅力四射」概念進行設計，4鄉鎮共同推出聯名伴手禮，包括埔里（百香果、山番刺荔枝）、魚池（日月潭紅茶）、國姓（咖啡）、仁愛（梅子果凍與高山茶），透過精美的包裝聯合行銷，擴大旅遊經濟效益，提升台灣之心的知名度。

南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇表示，4鄉鎮結盟獲得觀光局及各界人士肯定，期望未來永續發展，因此設計製作台灣之心伴手禮、摺頁，藉此推廣日月潭觀光圈及4鄉鎮聯盟型旅遊地特色，創造更多的經濟效益。