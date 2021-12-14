高雄醫學大學附設中和醫院「檢驗醫學部毒物室」受南部院檢單位委託，負責毒品檢驗，竟傳出去年起檢驗出包，將多件3級毒品誤驗成2級毒品Pentylone。高雄地院表示，清查有11案誤判，最後轉判無罪。受害者可聲請國賠，但是否為高醫技術、設備出問題，仍待釐清。

高醫負責台南、高雄、橋頭、屏東等南部地院毒品檢驗案，疑似從去年起，將多件3級毒品Eutylone誤判為2級毒品Pentylone，導致被告從無罪變有罪，或因此增加量刑。

衛福部2015年將屬中樞神經興奮劑且具迷幻作用的Pentylone（亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮）增列為二級毒品。《毒品危害防制條例》規範，持有2級毒品，最高可處2年；持有3級毒品5公克以下無罪，5公克以上者最高可處2年。

據了解，約有10多案被告因高醫誤判、正在坐冤獄。初步清查誤判案件數，高雄地檢署起訴31件，高雄地院20件有罪、11件無罪；橋頭地檢署起訴7件，橋頭地院6件有罪、1件無罪。

高雄地院庭長楊國祥表示，去年地院在毒品案件開庭時，發現有誤判狀況，因此申請向法醫研究所複驗，經複驗證實確實是三級毒品，才發現高醫毒品檢驗出錯。

為此，高雄地院緊急清查相關案件，同時在內部法官群組通知，若案件涉及高醫驗出Pentylone者，需重新複驗。1月起已無誤判狀況，但仍在陸續清查中。

楊國祥表示，目前沒有接到受刑人聲請國賠，國賠的定義在故意或過失，要釐清高醫的檢驗技術和設備是否不足或檢驗過程是否有疏失，才能認定。