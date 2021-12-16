台灣之星看準智慧醫療趨勢及高度的發展潛力、積極布局，截至目前已相繼攜手包含緯謙科技、昌泰科醫等企業夥伴緊密合作，帶動相關用戶數與去年同期相比成長高達4成、相關營收年增幅更達203％。

隨著大數據及AI的快速發展，智慧醫療及精準醫療已成為全球醫療發展的主流趨勢，加上近年5G技術的快速發展，各國紛紛投入，在全球智慧醫療市場規模不斷擴大之下，預估2025年，整體規模將達到2760億美元。

根據世界衛生組織（WHO）表示，受到新冠肺炎疫情蔓延影響，導致肺結核患者無法獲得醫療照護，導致全球肺結核病例10年來首度激增，其中，與其他病症（如癌症）相比，肺結核具傳染性，目前仍為備受全球關注的重點病症。

台灣之星16日正式宣佈智慧醫療領域再添新夥伴，攜手長期致力推動肺結核偵測與篩檢、專業醫學顯微影像辨識與疾病偵測研發專家的「威捷生物醫學」共同合作、布局。

「威捷生物醫學」長期以來秉持用新創技術解決臨床問題為目標，透過智慧影像辨識系統，結合臨床醫學知識及大數據AI資料庫，成功開發出肺結核自動掃描片，解決長期以來鏡檢的人力負擔，提升醫療檢驗品質與準確率，率先搶進高準確率的肺結核檢測市場。未來再結合台灣之星穩定的5G網路服務及5G企業合作「3E模式」一Engage接軌、Empower賦能、Earn商轉一的優勢及價值，將有助於完成顯微鏡檢驗自動化最後一哩路，朝向精準醫療新時代邁進。

台灣之星表示，該公司以「最務實的物聯網傳輸夥伴」定位，不斷為企業客戶提供各式客製化5G企業連網解決方案，至今已跨足包含智慧場域、智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧能源、智慧製造、智慧家庭、智慧教育與辦公等超過24個產業領域、累積攜手超過300家合作夥伴。

受到全球新冠肺炎疫情衝擊，全球醫療產業都面臨更多挑戰，5G技術的發展解決了智慧醫療傳輸延遲、頻寬不足、裝置連結有限等問題，讓原本停留在電子化與行動化的智慧醫療應用將能大量走進臨床、居家與照護等不同場域。未來也將持續佈局，為企業夥伴提供標準化數據的5G解決方案，吸引更多不同領域的5G應用服務商共同建構生態系，並朝向企業客戶營收佔比10％、年複合成長率達110％的目標邁進。

威捷生物醫學董事長林裕森表示，過去肺結核篩檢的檢驗量大，造成偽陰性結果多，痛失結核病預防的黃金時間，因此，該公司致力發展創新智慧醫療技術解決臨床問題、提升臨床檢驗準確率，將AI影像辨識技術結合雲端大數據分析運用於結核病篩檢，不但大幅提高檢驗準確率更能解決醫護人員資源短缺問題。

隨著進入5G時代，威捷表示，未來將更積極布局智慧醫療版圖，但智慧醫療領域除了仰賴各種醫療裝置與設備的硬體創新技術外，更需要穩定可靠的5G網路架構及傳輸能力將資料帶到伺服器或雲端，看準台灣之星為企業客戶提供的客製化5G企業連網解決方案，期盼全面提升我們的智慧醫療事業體的效能，共同開創智慧醫療新模式。