金馬影帝陳松勇今日下午3點07分病逝於桃園長庚安寧病房，享壽80歲，本刊調查，陳松勇主要死因是腎衰竭，14日進入安寧病房第3天後就離世，由胞弟陳鴻章和乾兒子陪他最後一程，而陳松勇在娛樂圈人緣極佳，死訊傳出後引發各界哀痛，目前由家屬處理後事中。
陳松勇在娛樂圈被稱為「勇伯」，一向以草根性和重義氣形象聞名，自1970年出道後多在電影中出演黑幫老大或者江湖兄弟形象，還曾靠侯孝賢的電影《悲情城市》拿下金馬影帝寶座，如今驟然病逝，更留給各界無限哀思。
更多 CTWANT 報導
金馬影帝陳松勇今日下午3點07分病逝於桃園長庚安寧病房，享壽80歲，本刊調查，陳松勇主要死因是腎衰竭，14日進入安寧病房第3天後就離世，由胞弟陳鴻章和乾兒子陪他最後一程，而陳松勇在娛樂圈人緣極佳，死訊傳出後引發各界哀痛，目前由家屬處理後事中。
陳松勇在娛樂圈被稱為「勇伯」，一向以草根性和重義氣形象聞名，自1970年出道後多在電影中出演黑幫老大或者江湖兄弟形象，還曾靠侯孝賢的電影《悲情城市》拿下金馬影帝寶座，如今驟然病逝，更留給各界無限哀思。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。