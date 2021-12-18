金馬影帝陳松勇今日下午3點07分病逝於桃園長庚安寧病房，享壽80歲，本刊調查，陳松勇主要死因是腎衰竭，14日進入安寧病房第3天後就離世，由胞弟陳鴻章和乾兒子陪他最後一程，而陳松勇在娛樂圈人緣極佳，死訊傳出後引發各界哀痛，目前由家屬處理後事中。

陳松勇在娛樂圈被稱為「勇伯」，一向以草根性和重義氣形象聞名，自1970年出道後多在電影中出演黑幫老大或者江湖兄弟形象，還曾靠侯孝賢的電影《悲情城市》拿下金馬影帝寶座，如今驟然病逝，更留給各界無限哀思。

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