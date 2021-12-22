來台中找朋友，竟然還找到一棟房子！台中市長盧秀燕21日抽出台中購物節壓軸大獎，一棟附停車位的千萬豪宅，打電話給得主時，這名從屏東來台中找朋友的陳姓家庭主婦，驚訝大叫，「我不相信，我不相信！」盧秀燕幽默的說，妳以後就移居來台中這座幸運城市。

千萬豪宅幸運兒是誰？盧秀燕昨日與來賓抽出的號碼，還出現4個「2」連莊數字，打電話給抽中豪宅得獎者時，這名獲財神眷顧的幸運民眾，直呼不相信，還以為接到詐騙電話

。

盧秀燕call out給這名住在屏東的陳小姐，陳小姐還以疑問語氣說「請問妳是哪一位？」盧秀燕表明自己身分，並告知她中千萬好宅，對方直呼「我不相信！」

幸運變成豪宅新主人，陳小姐說，她從屏東到台中找朋友，獲悉台中購物節的消息，下載APP登錄發票，花了2千多元買電子用品，沒想到中大獎。

「心跳好快」、「現在是民國幾年？」陳小姐從電話那頭難掩激動情緒表示，她才來台中找朋友2天，下午要回屏東，盧秀燕要她可以住下來，成為豪宅女主人。

經發局統計，登錄消費總金額，其中有53億元是來自彰化，南投，新北等外縣市的民眾來台中的消費，外縣市消費累計金額與去年相較成長逾10倍。

盧秀燕強調，APP累積下載次數突破109萬次，為去年3倍，活動網路聲量逾9.1萬筆，活動成效及振興地方經濟力道強，台中祭出購物節吸引民眾帶著中央振興五倍券到台中消費抽現金，創下超過291億元發票登錄消費金額。