據知情人士透露，荷蘭乳製品公司菲仕蘭康柏尼(FrieslandCampina)在未來幾周將啟動旗下的嬰兒營養品品牌美素佳兒(Friso)出售的準備工作，出售交易對該品牌的估值約在20億至25億美元間。

摩根大通為該交易提供諮詢服務，向包括私募公司和策略買家發出預告。正式的程序可能會在一月初進行。

菲仕蘭康柏尼一名發言人說，公司正在研究美素佳兒品牌的「策略選項」。菲仕蘭康柏尼在針對公司銷售問題時回答，有鑑於嬰兒營養品在大型市場，特別是中國的迅速發展，公司策略評估的目標是確保美素佳兒在未來繼續以最佳方式發展。

菲仕蘭康柏尼在2021年的半年報中說，包括美素佳兒的專業營養部門的營收減少14.9%，來到5.16億歐元，營業利益年減84%。

該公司認為，該部門業績下滑是由於香港與中國之間的邊境關閉、來自中國內地的競爭者加劇、美元貶值、原物料價格上漲等因素造成。

該公司說，Friso Gold系列產品在中國和香港銷售下滑，但高級配方的Friso Prestige產品的銷售卻上升。