據知情人士透露，荷蘭乳製品公司菲仕蘭康柏尼(FrieslandCampina)在未來幾周將啟動旗下的嬰兒營養品品牌美素佳兒(Friso)出售的準備工作，出售交易對該品牌的估值約在20億至25億美元間。
摩根大通為該交易提供諮詢服務，向包括私募公司和策略買家發出預告。正式的程序可能會在一月初進行。
菲仕蘭康柏尼一名發言人說，公司正在研究美素佳兒品牌的「策略選項」。菲仕蘭康柏尼在針對公司銷售問題時回答，有鑑於嬰兒營養品在大型市場，特別是中國的迅速發展，公司策略評估的目標是確保美素佳兒在未來繼續以最佳方式發展。
菲仕蘭康柏尼在2021年的半年報中說，包括美素佳兒的專業營養部門的營收減少14.9%，來到5.16億歐元，營業利益年減84%。
該公司認為，該部門業績下滑是由於香港與中國之間的邊境關閉、來自中國內地的競爭者加劇、美元貶值、原物料價格上漲等因素造成。
該公司說，Friso Gold系列產品在中國和香港銷售下滑，但高級配方的Friso Prestige產品的銷售卻上升。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。