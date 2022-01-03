埔里鎮蜈蚣崙森林火災，罪魁禍首竟是台灣獼猴。（吳淇淞提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮蜈蚣崙山區，3日發生森林火災。（南投林區管理處提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮蜈蚣崙山區，3日發生森林火災。（南投林區管理處提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮蜈蚣崙山區，3日下午發生森林火災，導致附近住家約百戶停電，民眾在路邊發現1隻昏迷的台灣獼猴，身上有遭電擊的痕跡；台電人員研判，猴子可能誤觸高壓電，產生電弧效應，火花引燃下方的竹林枯葉導致火災。

埔里鎮民代表吳淇淞指出，停電之後，他出門查看，發現1隻台灣獼猴躺在路邊，當時似乎陷入昏迷狀態，路旁的高壓電線則是已經融化且產生火花，引燃竹林枯葉，使得火勢從路邊延燒到山上；當時，消防人員救火優先，顧不得猴子的傷勢，就在大家正在忙著滅火的時候，台灣獼猴竟然慢慢回魂，自己起身跑掉了，隨即逃逸無蹤。

南投林區管理處昨天下午1點，接獲南投縣消防局通報，指稱在埔里事業區第102林班地發生火災，也就是在台中榮總埔里分院的後方林地，林管處隨即動員滅火，包括林管處打火隊、埔里工作站及消防隊出動44人，開闢防火線270公尺，配合北側永久防火線，將火勢包圍，並持續利用背負式水袋、唧筒清理殘火；消防局並申請空勤總隊黑鷹直升機3度投水澆灌，防止火勢擴大，初步估計延燒面積2.88公頃的竹林。

這場無名火來得突然，民眾認為罪魁禍首可能是猴子，因為牠在電桿上任意騰跳惹禍，所幸牠身手敏捷，驚險逃過一劫，卻讓林管處及消防人員為了滅火疲於奔命；台電埔里服務所人員也證實，應該是台灣獼猴誤觸高壓電線，致使發生電弧效應，產生的火花引燃電線下方竹林的枯枝落葉，導致森林火災。