愈來愈多證據顯示，有些人較不易感染新冠病毒及變異株，這方面的研究愈來愈受到各國學界重視，目前最有可能的解釋是，這些人過去反覆暴露在其他種類的冠狀病毒之下，體內已經有一定的防護力。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，有些人打了3劑疫苗仍不幸感染新冠肺炎，尤其Omicron肆虐，根據英國國家統計局（Office for National Statistics），現在英格蘭地區每25人就有1人染疫。

不過全球各地仍出現一些都市傳說，例如一戶家庭中鏢，但是唯獨一位成員沒有感染。

如今科學家有了新線索：愈來愈多證據顯示，「有些人天生就對新冠病毒有抵抗力。」科學家認為，這些人早就對新冠病毒免疫，就算病毒進一步變異也是一樣。

這方面的研究已經成為各國研究團隊的熱門主題，例如美國及巴西的團隊鎖定基因差異，研究特定族群為何不易感染新冠。

倫敦大學學院（University College London）團隊研究數百名倖免染新冠的醫護人員血液樣本，其中1人是2020年間幾乎都在新冠病房工作的34歲護士史達葳兒（Lisa Stockwell），她描述同事相繼病倒的同時自己完全沒生病，2020年底採檢時也呈現陰性。

她說一直預期自己某天會確診，不過這天從沒降臨，「我不知道自己是否有非常強健的免疫系統，但我很感謝沒有生病。」

此外，她的丈夫也曾病了2星期，就算2星期來史達葳兒都和丈夫同床共枕，她也沒染疫。她也曾和一名護士共乘汽車上班達2星期，後來同事染疫，自己卻沒事。

另一名46歲護士弗茹吉（Nasim Forooghi）也有同樣經歷，她的醫師丈夫參與追蹤新冠病毒的研究，即便弗茹吉暴露在巨大風險中，不過抗體檢測都呈現陰性，顯示她從未感染新冠病毒。

倫敦大學學院團隊分析這些醫護在接種疫苗前的血清樣本，確認他們都沒有新冠抗體，代表之前都沒有染疫過，不過團隊卻額外發現了T細胞，

T細胞是人體第2道防線，抗體能阻止病毒侵入人體，T細胞則能攻擊、摧毀進入體內的病毒。

為何這些醫護人員體內會發現T細胞？其中一項理論是，這些醫護的工作讓他們過去反覆暴露在破壞性較低的冠狀病毒中，其中也包括會引起普通感冒的冠狀病毒。

研究團隊也進一步追蹤2011年以前的血液樣本，發現1/20有能夠摧毀新冠病毒的抗體。

目前最有可能的解釋是，這些人過去反覆暴露在其他種冠狀病毒之下，由於免疫系統仍能辨識病毒內部的蛋白，因此能夠偵測、摧毀任何突變病毒。