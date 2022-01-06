依山傍水的福隆，坐火車就能輕鬆到達，有海邊、有自行車道，超級適合一日遊行程。一起來看看福隆怎麼去怎麼玩，福隆海水浴場和水上活動詳細注意事項通通告訴你，再加碼推薦腳踏車路線的必去景點和餐廳，從早玩到晚都捨不得回家。

交通方式

從台北車站出發，搭乘往蘇澳或是花東的火車，約每半小時就有一班車，行駛時間約一到兩小時。建議可以先查好區間快車的時間(通常早上下午各一班)，沿途只停靠四五站，比莒光自強號還要省時間。

(圖/ReadyGO提供)

福隆便當

出了福隆車站，當然要先買有名的福隆鄉野便當。店裡就只有賣一種招牌便當，建議早點來買才不用排隊。買完便當後就可以前往福隆海水浴場野餐了！便當裡有滷蛋、豆干、肉排等等，配菜豐富且價格超划算，一百元有找就可以吃的飽飽的。

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福隆海水浴場

門票與開放時間

福隆海水浴場每天開放時間為8:00-18:00，若開車前往，可以停在遊客中心前的大型停車場。往後一直走到福容大飯店旁，就到達海水浴場的購票入口。

全票依淡旺季差異，為50或120元，目前由福容大飯店管理。海水浴場內有專業救生員，另外也有用浮球圍起的海泳區，10-4月不開放游泳區，只開放沙灘區散步。夏天若風浪太大也會視情況關閉，確保遊客的安全。

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水上活動

福隆是台灣少數有內河外海的雙重景觀海水浴場。雙溪河形成的內河水流平穩，初學者最佳體驗地點之一就屬這，風浪小且有豐富的植物景觀，加上平均水深淺，第一次玩SUP也不用擔心落水。也很適合在這裡體驗風帆、獨木舟等水上活動。

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一趟體驗約2-3小時，記得先事前線上購買票券價格會比較划算，套裝組合通常都會包含餐點、全套裝備，以及隨行教練和紀念照片，教練們會用專業相機全程幫忙拍照，就不用另外攜帶手機擔心防水問題。

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若要前往外海沙灘，要從售票口後的彎月型拱橋走到對面。福隆沙灘一年的活動非常豐富，包括5-6月國際沙雕藝術季和7月的海洋音樂祭。且沙子是台灣少數的黃金沙灘，砂質柔軟又細，踩起來十分舒服。

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福隆海岸環狀車道

推薦路線

在海邊玩完還有時間的話，可以回車站附近租借腳踏車，騎單車遊福隆海岸。除了舊草嶺隧道路線之外，若時間較充裕，從隧道出來後建議不要折返，往上繼續騎完福隆海岸環狀車道，依山傍水的美景非常值得，還能欣賞到遠方的龜山島。

全程約20公里，整趟大約需花三小時。如果擔心體力不夠，也可以租電動車。一般腳踏車租借費用約100元，電動車則是200-300元。

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推薦景點-馬岡漁港

途中會經過三貂角燈塔等知名景點。另外一定要在馬崗漁港停留，純樸的漁村氛圍讓你可以在這邊享受慢步調的悠閒時刻，記得到阿萬柑仔店買支雞蛋冰休息一下，一邊欣賞無敵海景。柑仔店附近還有一條白色筆直的路直通大海，就像是行走在天堂之路一樣。最後可以到嗨久海鮮麵吃碗熱騰騰的海鮮麵，為這次的一日遊畫上完美的句點。

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