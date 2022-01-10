台中市第二選區立委補選被視為市長選舉前哨戰，民進黨林靜儀攻破顏家長期坐鎮的海線，成功插旗立院，為泛綠重新贏回立委席次，是否衝擊台中市長盧秀燕選情？藍綠都認為有一定程度影響，對盧秀燕也是個警訊。

年底即將舉行市長改選，面對國民黨在中二選區二度挫敗，盧秀燕雖為「烏日媳婦」，但在5個行政區中的烏日區，顏寬恒票數大幅落後，烏日近年來增加很多外來人口，在地與空降影響力削減，藍綠版圖大轉移。

民進黨贏得這一役，尤其盧秀燕可能對手，立法院副院長蔡其昌擔任林靜儀後援會總會長全力輔選奏捷，一掃反罷免陳柏惟失敗陰霾，蔡其昌如在農曆春節後獲徵召，以這次民進黨府院黨動員力道，若祭出2.0版戰法開打，勢必增加盧連任之路的困難度。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，一定有些影響，中二選區新當選立委林靜儀是民進黨，可獲取中央較多資源，盧秀燕是國民黨，選區票源開拓可能會遇到一些阻礙，雖然顏家勢力萎縮，但國民黨仍獲4成7選票，紅黑派還會力圖振作。

面對還有11個月選舉時間，盧秀燕未來應在中二選區在地建設繼續努力，包括中捷藍線設站爭議，土地開發與顏家土地後續更要謹慎因應，否則恐會成為綠營再度攻擊箭靶。

「林靜儀氣勢上來，顏寬恒還是打柔性牌，選戰沒有化被動為主動」，袁鶴齡深究顏敗因之一，此外投票率近6成，顯示已催出青年選票、中間選民，是未來盧秀燕要多著力的票源。

東海大學政治學系教授沈有忠對中二選舉是否影響盧秀燕選情？他認為傷害不大，因為盧的個人魅力，在市民支持度上仍占優勢。

但中二選區最後出現「無顏的結局」，盧秀燕在顏寬恒宣布參選與選前之夜才出面站台，外界質疑未全力輔選，如今顏寬恒落選，是否會影響年底市長選舉值得觀察。