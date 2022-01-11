櫃買市場表現向來代表內資多空動向，櫃買指數今（11）日出現重挫近1.8％，回測季線支撐，比集中市場加權指數有金融股力撐，只有約0.2～3％之間跌勢重許多；櫃買市場由電子通路股、文化創意及半導體股跌逾3％、2.7％及約2.5％最重，另化工跌幅也超過2％，整體表現氣虛。

櫃買指數今天愈盤愈低，到午盤過後，疑似內資散戶加入殺盤，致跌勢更加明顯，盤中最低來到223.62點，跌幅約1.8％，跌破季線約223.98點支撐，表現十分弱勢。

櫃買指數今天以電子通路、文化創意、半導體、化工股等最弱，跌幅都在2～3％之間；另外，生技、電機機械、電腦及週邊設備、通信網路及電子零組件類股等都跌超過1％。

不過，在重挫中成交值並未大幅放大，至下午1點過後成交值近700億元，市場估計今天成交值約750億元，與昨天723億元僅小幅增加，顯示市場並未全面追殺，低檔仍有買盤承接。