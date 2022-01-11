嘉義空軍基地傳出一架F16V失聯，飛官為2016年官校畢業的陳奕。（取自空軍臉書）

陳奕就讀中興高中時，品學兼優。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

空軍一架F-16V戰鬥機，在嘉義外海失事墜機，駕駛戰鬥機的上尉飛官陳奕，畢業於國立中興高中；他的中興高中及空軍官校學長莊倍源是雷虎小組中校飛官，2014年進行飛行特技練習時擦撞僚機而墜機。

2017年母親節前夕，當時就讀空軍官校的陳奕，還和同學及學妹聯袂探望莊媽媽，當時，莊媽媽叮嚀未來飛行要注意安全，不要讓媽媽擔心；陳奕還告訴莊媽媽，「我們都是妳的孩子」。

陳奕在中興高中就讀時，成績優異，老師對他的評語包括坦白誠懇、聰明勤學、謙恭有禮、敬業樂群等。