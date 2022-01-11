失聯飛官陳奕與雷虎殉職學長莊倍源 均為南投中興高中校友 19:462022/01/11 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天墜海的F-16V戰機。(示意圖/台北市攝影記者聯誼會會長提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義空軍基地傳出一架F16V失聯，飛官為2016年官校畢業的陳奕。（取自空軍臉書） 陳奕就讀中興高中時，品學兼優。（民眾提供／廖志晃南投傳真） 空軍一架F-16V戰鬥機，在嘉義外海失事墜機，駕駛戰鬥機的上尉飛官陳奕，畢業於國立中興高中；他的中興高中及空軍官校學長莊倍源是雷虎小組中校飛官，2014年進行飛行特技練習時擦撞僚機而墜機。 2017年母親節前夕，當時就讀空軍官校的陳奕，還和同學及學妹聯袂探望莊媽媽，當時，莊媽媽叮嚀未來飛行要注意安全，不要讓媽媽擔心；陳奕還告訴莊媽媽，「我們都是妳的孩子」。 陳奕在中興高中就讀時，成績優異，老師對他的評語包括坦白誠懇、聰明勤學、謙恭有禮、敬業樂群等。 #失聯 #飛官 #陳奕 #雷虎 #殉職 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 F-16V詭異飛行姿態被軍事迷拍下 戰機失事前照片成關鍵 - 政治 F-16V戰機墜海前飛官一動作斷生路？ 空軍：不正常 - 政治 龐建國墜樓身亡 LINE截圖瘋傳凌晨4時曾連PO 3次「不公不義的台灣」 - 政治 國民黨三連敗 施正鋒分析民調關鍵曝最大贏家是「他」 - 政治 台中補選民調準嗎？吳子嘉吐7字 她曝藍營實情 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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