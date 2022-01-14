美濃橙蜜香番茄經一番激烈競爭後，專家評鑑後，由農友唐璽鈞贏得冠軍，由市長陳其邁頒獎表揚。（林雅惠攝）

2022年第10屆美濃橙蜜香番茄品質評鑑競賽結果今天出爐，今年共21位農友入圍最終決賽，經一番激烈競爭後，前三名分別由唐璽鈞、李金水、黃郁嘉奪得冠軍、亞軍、季軍，回鄉務農已9年的唐璽鈞，第一次榮獲冠軍，他表示，橙蜜番茄需要充分營養及氣候條件，今年氣候相當得宜，加上他用心栽種，給予肥料及水分，終於獲得最高獎肯定，非常開心。

今年美濃橙蜜香番茄品質評鑑競賽，參賽人數35人，經過田間初審、農藥殘留檢測的雙重考驗，最後挑選21名農友入圍14日的決賽，經一番激烈競爭後，專家評鑑後，由農友唐璽鈞贏得冠軍，李金水、黃郁嘉分別奪得亞軍、季軍，另7位優勝者分別為張桂富、黃吳玉平、張莉美、曾子華、邱張有妹、劉騏瑞、陳松清。

美濃農會表示，美濃農會輔導的產銷班班員中，45歲以下的青年農民有135位，多數種植小番茄，8成以上直銷宅配，其中，橙蜜香番茄尤其表現好，產季從12月到隔年4月，市場反應好、價格好，穩定收入吸引美濃青壯年勇於返鄉務農，小小橙蜜香番茄種植面積200公頃，每年經濟產值高達6億元。

高雄市長陳其邁表示，美濃橙蜜香番茄皮薄多汁、果肉厚實，廣受消費者喜愛，憑藉著農友們對品質的用心與堅持，及栽種技術持續精進，加上農業局對於品質及安全的把關，美濃橙蜜香茄不只成為美濃地區特色農產品，更是高雄市農產品的驕傲。

高雄市農業局指出，近年積極輔導農會辦理多場橙蜜香番茄安全用藥及栽培管理講習，並輔導農會辦理品質評鑑比賽，今年要求全數參賽農民都要做農藥殘留檢驗，為消費者食的安全把關，所以能夠上榜的絕對是優質中的優質。

透過實體通路於各大賣場行銷推廣，其中如高雄郵局運用電商通路及綿密的宅配網路，將現採的橙蜜香番茄直接送到消費者手中搶鮮品嚐，小農以實際行動做公益，「每賣出一箱即捐10元」給社團法人高雄市憨兒就業輔導協會，作為守護憨兒茁壯愛心善款，創造消費者、果農、弱勢公益團體等多贏局面。