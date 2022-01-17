農曆春節將至，南投醫院17日起接連兩天發送春聯給民眾，並且在長照據點舉辦長者春聯揮毫，紅通通的春聯充滿喜氣與年味；還有善心人士贈送白米及保暖襪，將透過里長分送給弱勢民眾，讓他們溫暖過新年。

南投醫院陸續在名間鄉三崙社區活動中心，及位於中興新村的長照院區，設立醫事C級巷弄長照站，提供長輩照顧服務；南投醫院社工室主任黃穎雯，帶領長輩們一起手繪春聯，內容結合虎年圖案與吉祥話，讓大家動動手與腦展現創意，長輩們都很專注揮毫，現場充滿濃濃的年節氣氛。

受到疫情影響，南投醫院C級巷弄長照站為降低社區感染風險，守護長者們的健康，服務停擺一段時間；如今重新開張辦理活動，社區長輩們都相當開心，把握難得參與活動的機會，個個面露笑容，未來將會視疫情狀況，決定活動開放與否。

南投縣警察局婦幼志工中隊長楊月娥，熱心公益，每逢農曆過年前，都會捐贈物資給南投地區的弱勢民眾，今年捐出5公斤裝的白米150包及150雙保暖襪，委託南投醫院協助發送給弱勢民眾，希望有需求的民眾可以感受到愛心與關懷。南投醫院院長洪弘昌，頒發感謝狀給楊月娥中隊長，肯定她的愛心善舉，物資則將請里長分送給民眾。

洪弘昌表示，南投醫院秉持公醫使命，照顧弱勢民眾與長者的健康，落實在地化醫療服務，並且持續提升醫療專業與能力，讓醫院在急性醫療、中期醫療，甚至安寧和老化方面，都能提供給南投縣民最佳的服務品質。