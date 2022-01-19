美國兩大電信公司AT&T及威瑞森電信（Verizon）與聯邦航管局僵持一個多月後，終於同意暫時關閉美國各大機場周圍的5G網路訊號，以免訊號干擾飛航安全。美國總統拜登稍早表示：「這項協議能避免5G網路訊號干擾旅客飛行、貨運作業及經濟復甦，但能確保其他超過90％的基地台如期運作。」