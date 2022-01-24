衛生福利部人員，24日到延正社區訪查。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

衛生福利部國民健康署舉辦「社區共餐食力獎」評鑑，南投縣竹山鎮延正社區利用在地食材入菜、提供高齡友善菜色、疫情期間仍持續供餐（志工送餐）、連結社區資源，營造高齡友善環境等，順利通過書面審查。

國民健康署科長秦義華、社會及家庭署專員陳俊吉，24日帶領營養師公會全國聯合會評審委員到社區實地訪查；縣府由衛生局保健科長鄭秀錦、社勞處社會福利科長李誌寬陪同，竹山鎮長陳東睦也親自到場。

訪查內容包括食材保存及管理、菜色供應是否營養均衡、食物質地是否符合高齡牙口、廚房作業流程與衛生管理，及在地食材的應用等面向進行考評；延正社區理事長管梅秀及衛生局社區營養推廣中心營養師賴雅汶，陪同進行解說。訪查委員廖美玲表示，廚房食物備品有分類、離地管理，供應給長者的餐點種類充足，並善用在地食材入菜，值得肯定。

衛生局長陳南松表示，衛生局2008年成立社區營養推廣中心，此次延正社區在衛生局營養師輔導下，入圍國健署「共餐食力獎」，肯定營養師的努力，也感謝延正社區發展協會的用心。

陳南松表示，社區營養師輔導社區時，承辦單位配合度佳，依照營養師的意見改善，如採購層架存放乾貨物品，讓食材分類上架；利用冰箱溫度計監控冷凍庫房溫度，確保食材新鮮等。

延正社區資源有限，但社區用心經營，結合節慶販售自產自銷的農產品，如粽子、年糕等，並結合社區導覽的收入，挹注社區供餐經費，更是難得。