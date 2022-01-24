竹山鎮瑞龍瀑布，高架友善步道讓老少都能親近瀑布。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮瑞龍瀑布，將於26日重新開園。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮瑞龍瀑布園區，經休園整建觀瀑平台及平緩步道、廁所等公共設施後，將於1月26日重新開園，入園採線上預約方式，入園全票每人100元，每日上、下午各限制600人入園，營業時間上午9點至下午4點。

南投縣長林明溱表示，瑞龍瀑布有「竹山第一美瀑」之稱，為了讓更多人親身感受瀑布與溪谷的壯闊之美，吸收負離子並悠遊於山林間，縣府已新建完成長49.5公尺的跨河空中觀瀑平台，及友善高架步道515公尺，無論老少都可以親近瀑布。

瑞龍瀑布園區從停車場經友善高架步道、吊橋、步行至跨河空中觀瀑平台約1公里，往返只需要1小時，漫步森林步道，讓大自然洗滌身心，讓人流連忘返，更適合全家大小出遊。

南投縣風景區管理所建議新年走春民眾，安排上午到瑞龍瀑布園區，中午前往竹山老街品嘗美食，下午到紫南宮參拜祈福，夜晚到南投燈會賞燈。

瑞龍瀑布入園採線上預約，請民眾上「南投好好玩」網站預約購票；南投縣政府同時推出多組電子旅遊套票，可遊賞竹山、鹿谷的「暢遊竹鹿套票」；結合南投縣4大吊橋風景區的「山林祕境套票」；還有整合瑞龍瀑布周邊景點的「竹山樂遊套票」；與溪頭自然教育園區聯合推出「竹鹿悠遊聯票」，套票最高優惠享75％。

瑞龍瀑布園區入園優待票70元，適用對象包括滿6歲至未滿12歲兒童、30人以上團體、南投縣民、現役軍警人員。特惠票30元，適用對象包括持榮譽卡志工、年滿65歲以上；免費入園對象包括竹山鎮民、身心障礙人士及陪同者1名、未滿6歲兒童。