有網友在「Dcard」論壇分享與確診女友同住3天、期間還有性行為，自己卻沒有感染新冠肺炎，認為是吃健康食物、運動、不過勞等健康生活習慣讓自己安全過關。國外也有許多類似案例，澳洲專家解釋，和確診者、同住者本身的免疫力、接觸密集度、甚至是基因等許多因素有關。

為何有些人接觸到新冠病毒卻沒有確診？

澳洲新聞網News.com.au報導，26歲雪梨居民伯恩斯（Kyle Byrnes）說，同居女友確診後，自己與女友都在住處隔離，兩人在女友出現輕微症狀的前4天還共處一室，之後才在住處分開隔離，不過仍有接觸。

伯恩斯原本心想自己肯定逃不過了，不過直到整個隔離期結束，他都沒有確診。

雪梨大學（The University of Sydney）傳染病專家康寧漢（Tony Cunningham）表示有許多因素造成伯恩斯的狀況，而且這不只限於新冠病毒。

他說，如果病毒沒有在家庭內傳播，「100%」是因為被感染者的免疫力水準，所以病毒量快速下降，「可能是因為接收者的免疫力水準，而那可能是『特定的』，因為他們已經免疫了，或者『不是特定的』，因為他們只是幸運擁有『正確的基因』。」

康寧漢解釋，接種過新冠疫苗的民眾，特別是已經施打過加強針，染疫初期鼻腔及呼吸道的病毒量會「下降得更快」，代表他們具備傳染力的時間不會這麼長。

未被感染的同住伴侶也會有不同程度的免疫力，如果接種過加強針，或者曾經染疫過，會獲得更多的保護。

除此之外，康寧漢說傳播本身也是因素，確診者與同住家人、伴侶之間的接觸真的有那麼密切嗎？

至於某些人是否天生自帶幸運基因、不會染疫？一項由美國、比利時、澳洲等多國學術人員參與的跨國研究在去年底向和確診者同住、同床的志願者招手，他們希望找出這些人身上是否自帶抗新冠的基因，進一步研發阻斷病毒的藥物。

另外，每個人施打疫苗後獲得的保護程度也不同，同樣地，染疫康復獲得的免疫力也不一樣。澳洲新南威爾斯大學（UNSW Sydney）教授唐業（Stuart Tangye）表示，當談到抗體濃度在接種疫苗5個月後下降時，這裡指的是平均值，有些人2個月就下降，有些人12個月後才下降。

身兼傳染病醫師的澳洲國立大學（Australian National University）微生物學教授柯立農（Peter Collignon）說，免疫抑制患者能夠散播病毒很長一段時間，不過一般人體內的高病毒量很快就會下降。