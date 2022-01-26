中央流行疫情指揮中心昨公布的確診個案（案18521），為宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店某員工（案18495）的朋友，今日中國科技大學證實2人為台北校區學生，一起在宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店實習；而指揮中心公布，案18521學生曾跟16人聚會，其中2人（案18589、案18611）也確診。
台北市副市長黃珊珊說，案18589就讀台北市某科技大學的學生，Ct值22.8，曾在1月7日進入校園，傳播風險較低，但他是超商店員會針對家人匡列，職場和足跡都在清消疫調。
另外，案18611也是台北市某科技大學的學生，Ct值18，是案18589的朋友，最後到校1月21日被18589傳染，曾完成2劑莫德納疫苗接種，也是超商店員，所有足跡和職場都在清消。
北市公布2人足跡，曾在1月22日到過大安區新生南路一段韾洹音樂短期補習班；22和23日則到過Touch撞球飛鏢運動館；24日到過S-DARTS TAIWAN飛鏢專賣店；鍋in百元風味火鍋；89 LOOP Sports Bar美式餐酒館。
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