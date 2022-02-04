國民黨新北市議員擬參選人黃心華今（4日）公布一支捷運七張站周邊街訪影片。（黃心華提供）

國民黨新北市議員擬參選人黃心華今（4日）公布一支捷運七張站周邊街訪影片，詢問年輕族群是否認識百元鈔、兩百元鈔上的國父、蔣中正頭像，共訪問了38位年輕學生，有12人不認識國父、26人不認識蔣中正，此外，紅包期望值多落在2000至5000元。黃心華表示，雖多數受訪者對蔣公沒有印象，但也有不少人給予蔣公正面的評價。

年曆春節期間，年輕民眾都期待收到紅包，黃心華今（4日）公布一支捷運七張站周邊街訪影片，詢問年輕的學生族群是否認識百元鈔、兩百元鈔上的國父、蔣中正頭像。

黃心華說，這次街訪總共訪問了38位年輕學生族群，依據訪問結果，12名受訪者看到百元紙鈔上的頭像時，無法認出那是國父孫中山先生；更有26名受訪者，看到二百元紙鈔上的頭像時，不知道那是先總統蔣公。

多數的受訪者對蔣公都沒什麼印象，但比較有趣的是，知道先總統蔣公的年輕人雖然占少數，但他們當中有不少人都給予蔣公正面的評價，特別是知道蔣公的年輕人當中，有一定比例的人還能說出蔣公曾經擔任過黃埔軍校的校長、曾統一中國、或者知道蔣公在國共內戰中打輸，同時也有許多同學表示，如果有機會，希望可以多瞭解蔣公這位民國領導人物。

此外，黃心華也詢問今年紅包的期望值，高標組大約回答一萬元（或以上）的期望額金額；至於低標組則表示「有就好」，堪稱非常佛心的群組。至於最多人回答的紅包期望總金額，則是落在2000元至5000元。

黃心華說，透過這次的街訪可知，對年輕一輩的族群來說，雖然每日經手鈔票、每年或多或少都有紅包進帳，但對於鈔票上的人物典故，未必有機會能多加理解，另外也可推知，許多民國歷史上的重要人物，正被逐漸遺忘。

黃心華強調，應該在歷史、文化的知識陶冶上多加培育，如此才能讓將來的文創產業底蘊更加深厚。其實在受訪的年輕朋友中，有不少人都表示希望能有更多機會瞭解這些民國史上的重要人物，因此也期待未來能有更多管道，讓年輕族群接觸更多這些民國人物的精彩歷史篇章。