台劇男神溫昇豪，每出演一部作品倔對會受到觀眾激賞，像是《犀利人妻》《俗女養成記》《火神的眼淚》等，而溫昇豪除了演技備受肯定外，最讓人讚賞的是他出道15年卻鮮少有緋聞傳出，即便曾與多位女神合作拍戲，卻對妻子始終如一，而兩人的童話故事竟是從17歲時就開始敘寫。

據節目專訪，溫昇豪透露因拍戲需長時間的相處加上偶須親密互動，對於自己同台多位知名美女演員：隋棠、柯佳嬿、賈靜雯等人，坦言：「不可能沒感覺。」但他接著表示「發於情，止於理。」對他而言感情是有先來後到的順序，這是他給自己訂的一個規矩。若哪一天為了這個女生放棄前面一段感情，那說不定有下一個女生來時，他也會放棄這一段感情。

而與溫昇豪在一起20年的妻子－小君也不藏私分享如何從17歲就鎖住丈夫心，面對演藝圈的花花世界，小君用「放風箏法」給予老公極大的自由：「對待男生，就像放風箏一樣，拉好手中的線，讓他飛很高飛遠，等到要收線時再慢慢拉回來。」而這自由的「風箏理論」，有個前提，是你們要互相信賴，不會因為小事而吃醋、爭吵，而且都有自制力，懂得為自己的行為負責。

溫昇豪談到老婆時，沒有太大的激情，也不知道到底是愛上妻子哪一點，但他卻淡淡的說出：這世界上就是有一個人，他好像也沒有很特別，但你就是非他莫屬。他是你生命裡缺失的那塊拼圖，只有跟他在一起你才能放鬆的、安心的做自己！婚姻和交往時不一樣，激情不再是最重要，反而信任和自律，這樣互敬互愛的精神才能夠讓感情繼續走好久好久。