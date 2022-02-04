網友上網替疑似遭家暴的國中女孩求助。（截自臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》）

立委高家瑜臉書粉專留言回應接獲陳情後的處理狀況。（截自臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》）

一名網友大年初四上網發文求助，表示自己是北市某社會住宅的住戶，去年10月就發現社區內一名國中女生每天都沒有晚餐吃，一直相當擔心她的狀況，結果初三晚上女孩被家長拳打腳踢還拉頭撞牆，最後聯絡學校老師來處理，送急診驗傷。該網友表示真的不知道該怎麼做比較好，只能上網呼籲相關單位幫助這女孩。

一名網友4日凌晨在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》發文，表示去年10月搬來北市某社會住宅，發現一位國中女生每天都沒有晚餐吃，放了學也不能回家，都要快半夜了才能被繼父帶上樓。

原PO表示曾聯繫113和港湖立委高嘉瑜，但沒有後續，過年期間一直擔心這個女孩。結果初三晚上女孩被拳打腳踢、拉頭撞牆，還被關在廁所，偷跑出來後聯絡學校老師處理，送醫院急診驗傷。原PO無奈呼籲相關單位出面幫助這名女孩。

文章貼出僅8小時，就吸引破萬網友關注，紛紛留言：「推」、「頂一個」、「恐龍法律不改，公權力也無可奈何，這個要有魄力的人士強勢介入，不然幫不了忙還被家長告」、「這孩子很明顯的應該是受虐兒吧！社會局或有關單位是否應該介入？不要又等到出事了才來推託」。

而高家瑜臉書粉專也留言回應：「嘉瑜辦公室1月7日接獲陳請，一名國中少女因與家人關係不睦而離家，隨即積極與台北市社會局及社區住戶們聯繫、溝通並關心，並於1月12日再度跟社會局了解進度及狀況，1月13日再次確認社會局有從社福中心轉至家暴防治中心處理，全案進入家暴程序，因爲過程涉及雙方當事人隱私，細節不便透露，嘉瑜辦公室會持續協助儘速安置少女，也會繼續關心，大家辛苦了。」、「由於家暴事件發生前，父母對小孩仍有監護權，在小孩自行離家的情況下，只能協助雙方溝通。」。

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