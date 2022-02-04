對於年底的選戰，國民黨台北市議員羅智強今表示，自己決定不競選連任台北市議員，將把棒子交給他的辦公室主任楊植斗，給優秀的年輕人一個機會，為台北市議會注入活血。

羅智強辦公室主任楊植斗。（圖／摘自楊植斗臉書）

羅智強今（4日）在臉書發文表示，在向大家報告不競選連任的決定之前，他要先向2018年投給自己的4萬0391位選民說一聲謝謝，陪他完成了台北第一高票的傳奇；羅強調，這4萬多張選票，給了像他這樣沒有家世背景、赤手空拳追尋政治夢想的工人子弟，一個為大家服務的機會，自己很感謝大家的支持，因此這時宣布「不競選連任」，並不是一個容易的決定。

針對不競選連任的下一步動向，羅智強坦言，自己並不知道下一步是什麼，雖然眾說紛紛，但事實上，2022未必有自己的戰場，也許他的下一站是：失業。

羅智強強調，很多朋友勸他不要這麼傻，因為沒有一個從政的人，在下一個職位都不知道在哪的時候，就先放棄連任，但他還是決定交班，只因國民黨與年輕人的嚴重斷層，已讓很多年輕人覺得投入國民黨是沒有希望和未來的。羅嘆，當一個政黨，無法有效的新陳代謝，年輕人看不到機會時，這個政黨注定年邁，慢慢走向衰敗，這正是國民黨今日的困境，因此，他想從自己做起，實踐傳承的決心。

4年前競選台北市議員時，羅智強說，那時就和自己約定只做一屆，並把棒子交給年輕人，所以他從前年就開始栽培楊植斗接班，也給了楊很多的任務考驗，楊也都一一交出了非常棒的成績單，因此交棒給楊植斗，自己很放心。

另一方面，羅智強認為，自己已累積許多服務地方、參與市政的經驗，對他來說，這些經驗彌足珍貴，也該是時候，開啟新的人生篇章，尋找新的人生戰場，創造新的人生傳奇。最後，羅稱，國民黨栽培年輕人刻不容緩，既然如此，他願從自己立起傳承的榜樣。