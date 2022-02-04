高雄市1名女子在爆料公社指出，農曆春節前公公的麵店闖進1名持刀不詳男子，公公將人趕走，這名男子卻開車逃跑，撞到1名婦人，無辜波及傷害2人，男子卻獲檢方2萬元交保，質疑法律根本在保障壞人；警方事後了解，21歲蘇姓男子因不滿被友人討債9000元，持刀揮舞過程不慎傷害吳男、波及謝婦，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌移送橋檢偵辦，蘇嫌獲2萬元交保。

高雄市岡山警分局表示，1月29日上午，彌陀區中正路上發生一件催討債務不慎波及他人事件，警方調查，蘇姓男子因不滿國中好友葉姓被害人到家中催討9000元債務，便相約見面討論債務問題，蘇男一見葉男出現便拿刀追砍，持刀揮舞過程，進入隔壁麵店，麵店老闆69歲吳姓男子看見葉男腰部被砍傷而出面勸架，蘇嫌見狀便急忙開車逃逸。

蘇嫌逃逸過程中，疑太過緊張而撞到路過的73歲謝姓婦人，全案造成2人無辜受傷幸無生命危險，事後蘇嫌主動至彌陀分駐所投案說明，警方偵訊後，全案依殺人未遂、傷害、毀損罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，蘇嫌獲2萬元交保。

爆料的網友非常不滿的表示，這種蓄意開車撞人傷人的嫌犯，居然可以用2萬元交保，犯案工具也沒有被扣押「公權力到底何在？真的不懂，我家人是無辜的這樣被傷害，法律到底保障了誰？」

岡山警分局強調，任何債務糾紛請循正常管道或訴訟程序求償，切勿意氣用事，以免遺憾發生。