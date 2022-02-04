Meta市值遽減逾2000億美元 創美企市值單日蒸發最高紀錄 12:272022/02/04 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受財報不佳拖累，臉書母公司Meta股價周四暴跌26％，導致該公司市值一日蒸發逾2000億美元，創下美國企業市值單日蒸發最高紀錄。 此外Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）也大受影響，身家一天蒸發290億美元至850億美元。祖克伯持有Meta約12.8％股份。 不過在同時亞馬遜則因上季業績表現強勁，並還宣布將調漲Prime會費，激勵周四盤後股價大漲14％，也讓亞馬遜創辦人貝佐斯個人財富料將暴增逾200億美元。 #億美 #Meta #蒸發 #市值 #單日 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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