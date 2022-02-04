受財報不佳拖累，臉書母公司Meta股價周四暴跌26％，導致該公司市值一日蒸發逾2000億美元，創下美國企業市值單日蒸發最高紀錄。

此外Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）也大受影響，身家一天蒸發290億美元至850億美元。祖克伯持有Meta約12.8％股份。

不過在同時亞馬遜則因上季業績表現強勁，並還宣布將調漲Prime會費，激勵周四盤後股價大漲14％，也讓亞馬遜創辦人貝佐斯個人財富料將暴增逾200億美元。