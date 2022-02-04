捷運近3年助510人返家 4大尋人絕技大公開

捷警統計自2019年起至今，受理捷運系統內民眾走失案件共510件，平均每2天就發生1件，捷警因此歸納出「找人SOP」變成「尋人高手」，利用站體車廂影像，抽絲剝繭幫助迷途民眾找到家人，順利踏上回家的路。

捷警統計，大臺北捷運每日旅客量高達200萬人次，近3年走失民眾，比例最高的是65歲以上長者，占協尋案類的56％、18歲以下占26％，最少的則是18歲到65歲占18％，大多因身體疾病所致，例如中風、失智、精障、自閉癥等。

捷警歸納出4大方法尋找，先查找民眾身上有沒有可辨識身分的資訊，像是手機、紙條、防走失手環，接著再以廣播在站內尋找，若還是找不到家人的話，會從捷運走失者資料庫比對，最後則以警用人臉辨識系統，協助查詢走失者的資料。

捷警指出，日前在忠孝復興站內，一名智能不足的男子在站內徘徊，顯露出焦急的樣貌，員警先行安撫情緒，男子說出家中電話，並由警方代為聯繫協助返家。警方呼籲，家中有身心不便或有長輩出門，應隨時留意其狀況，若無家人陪同，可佩戴有聯繫之資料的手鍊。