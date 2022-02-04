美國科技企業Meta股價暴跌，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的淨資產今天蒸發290億美元；亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）身價則因鉅額營收而增加200億美元。

社群網站臉書（Facebook）母公司Meta股價今天下跌26%，導致公司市值蒸發超過2000億美元（約新台幣5.5兆元），創下美國企業市值單日最大跌幅。

祖克柏約持有12.8%的Meta公司股權。根據財經媒體「富比世」（Forbes）即時富豪榜，祖克柏的淨資產已減少到約850億美元，目前排在第12名。

祖克柏單日流失290億美元（約新台幣8060億元）淨資產，是歷來單日損失最多財富的紀錄之一，但還不及電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長暨創辦人馬斯克（Elon Musk）去年11月一天的帳面損失就達350億美元那麼多。

另一方面，根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）資料，貝佐斯持有亞馬遜公司約9.9%股權，在富比世富豪榜上名列第3。

亞馬遜在適逢年末假期的去年第4季獲利大增，主要得益於投資電動車企業Rivian。亞馬遜宣布美國的Prime會員年費即將調漲後，股價在盤後上漲15%，並準備在明天創下2009年10月以來最大的百分比漲幅。

根據富比世雜誌數據，貝佐斯的淨資產去年較前一年增加57%，達1770億美元，主要是因為亞馬遜作為電子商務巨擘，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間大發利市。