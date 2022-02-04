台南市楊姓越南妻子除夕夜拋棄老公與越南友人出遊4天，直到3日大年初三返家，見公寓大門竟反鎖，請朋友幫忙爬窗開門，驚見趙姓丈夫竟輕生陳屍房內，楊女驚嚇泣不成聲，警方到場初判趙男疑因夫妻感情問題尋短。

51歲趙男與35歲越南籍楊女為1對異國聯姻夫妻，兩人住在1戶公寓大樓內，結婚2年來尚無生子，趙男最近失業在家，夫妻感情不睦，楊女2個月前曾提出離婚，疑令男方心情更加鬱悶。

楊女竟選在過年的除夕（1月31日）留丈夫在家，與一群越南籍朋友出遊4天，疑似引起獨居在家吃年夜飯的趙男情緒不穩，楊女出門後隔天雖用手機聊天室問候，男方卻已讀未回。

楊女3日返家，納悶自家大門突然反鎖，請朋友爬窗進屋開鎖，居然見到丈夫倒臥家中倉庫內，已氣絕1天以上，驚愕之餘泣不成聲，朋友協助報警。

警方發現房間內的臉盆，離趙男很近，甚至死者部分身體還因此被燙傷，與一般臉盆會放較遠有所不同，屍體尚未發臭，推測死亡不久，鑑識現場無留遺書，初步判定無他殺痕跡。

楊女向警表示，自己的中文還說不好，丈夫個性內斂，不懂丈夫的想法，她出遊前有詢問丈夫要不要一起去玩，但遭回絕，出門後還有以手機聊天室簡訊問候，對方卻沒有回應。

春節出遊返家驚見丈夫陳屍家中，楊女神魂未定，4日在越南友人陪同下到殯儀館，仍然情緒不穩悲痛哭泣，全案報警檢察官相驗釐清死因。

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