台北市議員羅智強今（4）日在臉書宣布不競選連任台北市議員，並說「當一個政黨，無法有效的新陳代謝，年輕人看不到機會時，這個政黨註定年邁，慢慢走向衰敗，這正是國民黨今日的困境」。台北市議員游淑慧看了後表示，「智強的這段話，說出了我們共同的憂慮。」

游淑慧今在臉書表示，2018年一選後，自己跟黨中央多次反應，要開始考慮2022年的選將了，因為國民黨最強的青壯梯次，在2018年都參選了，包括羅智強 、徐巧芯 、鍾沛君、張斯綱、葉元之、江怡臻、邱于軒等等，但當時她看不到2022年的梯次。

「四年前，我的這番言論，被認為是杞人憂天。但四年後的今天，你們覺得呢？」游淑慧說，羅智強不連任的想法，已經跟她講了兩年，所以不是因為羅智強現在另有出路才不連任，而是他的交棒信念早有決定。

但游淑慧也說，相信很多人都跟她一樣想法：「智強本來就應到更大、更重要的戰場，去發揮更大的影響力」。