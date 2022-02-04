充滿喜慶的過年是不少人都相當期待的節日，但卻也是許多媳婦的惡夢，除了要跟不熟的親戚打交道外，還要準備整家人的飯菜，年前大掃除之餘還要抽空到市場買菜，忙進忙出相當辛苦，下面我們整理出媽媽社團裡各成員們對於「過年時，媳婦最不習慣的事」挑選呼聲最高的3件來跟大家分享吧！

＃TOP3：永遠有煮不完的飯

過年廚房瞬間變成媳婦的第二個家 （示意圖／Pexels）

若是家中婆婆在過年是希望媳婦親自準備飯菜的，再加上從四面八方歸來的親戚，媳婦永遠有煮不完的飯菜、洗不完的碗，廚房根本已經變成自己的第二個房間，想趁過年好好休息，耍廢放鬆都無法，慢慢地對於過年這個節日越來越討厭。

＃TOP2：需配合婆家習俗

習俗需要花時間來適應（示意圖／Pixabay）

相信各位剛嫁過去的媳婦們在自家至少已過20餘年的新年，所以一到新的環境肯定會有不適應的地方，像是祖先得拜到初三，初一要早起吃餃子等，這些不同的習俗都會讓剛新婚的人妻相當不適應，同時再回想到在自家過年就像公主般的被對待，心裡難免會有些難過。

＃TOP1：無法在娘家過年

無法與家人一起同樂是過年時最在意的事 （示意圖／達志影像）

這應該是所有媳婦們的心聲了吧！過年是家人聚在一起，一整年最溫馨的時刻就在這時候，然而媳婦卻要跟不熟的親戚們尬聊，還要應付各種「關心」，無法回到最舒適的娘家一起過，實在是有點哀傷，且若在娘家中為獨生女，更會想到爸媽兩人獨自吃團圓飯，心中的惆悵情感肯定油然而生。

雖然現在社會風氣較以往不同，不常出現對媳婦過於苛刻的做法，但還是有些家庭觀念較傳統、古板，連帶著媳婦嫁過去也受盡委屈，所以如果能遇到開明的公婆真的是前輩子求來的福氣啊！