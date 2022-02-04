台南捐血中心已連續7年與南鯤鯓代天府合作在春節期間辦捐血活動，今年捐血點設在萬善爺堂前。（張毓翎攝）

受到新冠肺炎疫情影響，民眾外出捐血意願降低，台南、嘉義各型血液庫存量只剩4到7天，農曆春節期間，許多人喜歡到廟宇走春拜拜，台南捐血中心初四到南鯤鯓代天府辦捐血活動，廟方也贊助於平安鹽祭加持後的日曬海鹽，吸引許多遊客與香客挽起袖子捐出熱血。

春節期間，台南捐血中心不僅在固定捐血站提供捐血服務，由於許多民眾習慣過年到廟宇走春．讓神明保祐，看準年節人潮，從初四到初六，也派出捐血車到轄內知名大廟設捐血點，鼓勵民眾捐出熱血。

南鯤鯓代天府總務組長洪詠釧表示，台南捐血中心已連續7年與南鯤鯓代天府合作在春節期間辦捐血活動，今年捐血點設在萬善爺堂前，只要民眾來捐血，可得到取自台南井仔腳瓦盤鹽田、經平安鹽祭加持後的海鹽，有保平安、安神淨化之用途。

現場工作人員說，今天來捐血的民眾，多為來代天府參拜的香客，上半天來了共33人，捐血總袋數為49袋。有香客說，因為平時有固定捐血的習慣，今天與家人來拜拜，剛好看到這裡停了一輛捐血車並擺著「缺血」的旗幟看板，所以想來順便捐血，幫忙出一份力。

台南捐血中心今天除了在南鯤鯓代天府，也到正統鹿耳門聖母廟、東石港口宮、嘉義市文財殿辦捐血；5日在歸南北極殿、正統鹿耳門聖母廟、東石港口宮、嘉義市文財殿，6日連假最後一天在正統鹿耳門聖母廟還有一場，歡迎大家來捐血做好事。