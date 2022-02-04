F-35為何怕天打雷劈

美國空軍說，拜燃油系統升級之賜，F-35A或許很快就能在大雷雨，或是閃電旁執行任務了。一旦F-35A的問題解決後，它們就首度能在將近兩年內，不受限制，恢復在類似的氣候狀況下飛行。

據《空軍時報》（Air Force Times）與《動力》（The Drive）網3日報導，美國國防部聯合計畫辦公室（Joint Program Office）發言人希兒（Laura Seal）說，要是升級按照計畫進行，第一架F-35A到7月時，就能不怕天打雷劈了。

如果順利，其他同型戰機也會安裝新硬體。儘管希兒不願透露，究竟有多少架戰機需要改裝，但到2021會計年度為止，美國空軍約有300架F-35A戰機。

2020年春時，相關人員在發現F-35A的機載惰性氣體生成系統（OBIGGS）有問題後，美國官員便禁止它們飛進雷雨或閃電25海里內。而機載惰性氣體生成系統能把富含氮的空氣注入戰機的油箱內，當閃電擊中油箱時，易燃的油箱不會產生反應，也不會爆炸。

當維修團隊進行例行修理時發現，將氮氣注入油箱的管線出現令人擔憂的破損問題。不過，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）說，問題是在F-35A交付給空軍後才出現的。然而，在當時接受檢驗的24架戰機中，就有超過半數出現這類管線問題。也因此，F-35A接受了10年來的第二次改善。

希兒說，氮氣管故障的根本原因仍在調查，換句話說，F-35聯合專案辦公室（F-35 JPO）和洛馬已積極合作，研究並進行工程修復，以解決相關問題。隨著美國空軍設法解決問題，可用的F-35A戰機變少，但相關的飛行限制仍然適用。預料限制會持續到2025年底，也就是所有受影響的F-35A應該都已修復時。