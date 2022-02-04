雖然中國大陸近年持續公開殲20匿蹤戰機、極音速武器、先進潛艦與水面作戰艦等尖端武器，且價格相對低廉、限制又少，但根據智庫統計，其軍備出口卻不升反降；《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，這是因為外界懷疑其先進技術體系不完整且未經實戰驗證，對產品水準存在疑慮。

根據智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）統計，在趨勢指標值（trend-indicator values，TIV）計算下，中國大陸2010年至2020年共出口價值166億美元（約新台幣4584億元）的軍備，遠低於美國的1050億美元（約新台幣2兆8996億元）和俄羅斯的705億美元（約新台幣1兆9469億元）；且大陸軍備出口2010年代後期持續下降，2020年僅7.59億美元（約新台幣209.6億元），為2008年以來最低。

趨勢指標值旨在衡量軍備的使用價值，而非經濟價值，因此該數值並非計算實際合約售價，而是以武器的原始單位生產成本為基礎進行評估，如二手武器價值僅為新品的40%、交付前進行過大規模升級或翻修的二手武器則價值新品66%等。

《歐亞時報》表示，中國大陸製武器的價格相對美俄產品便宜、願意給予慷慨貸款、不像美國經常限制使用目的或藉「售後服務」干涉他國事務，還能獲得聯合國安理會常任理事國之一的政治支持等額外獎勵，卻仍難以吸引海外客戶，主因是外界懷疑其先進技術多來自逆向工程，甚至是間諜行動，難以確保整體技術體系完整；美國海軍專家沃海默（Eric Wertheim）則指出，大陸製武器還有一個通病，就是未經過實戰驗證，讓外國客戶不敢冒險購買。