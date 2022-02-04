對於前國民黨主席洪秀柱出席北京冬奧開幕式以及有十一名台灣藝人參與合唱冬奧主題曲，陸委會表示即使中共不斷運用特定臺籍人士進行政治操作與統戰宣傳，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。而這些統戰作為內容千篇一律，老調重彈，臺灣民眾毫無興趣，並無法達到任何效果，徒增臺灣民眾的反感而已。

陸委會稱，對於我代表團參加「北京冬奧」所可能面臨陸方的政治操作與各種風險，政府有關單位已做好各種突發狀況的應變準備。也希望國人都能珍惜得來不易的民主自由生活方式，認清中共以「拉打兩手」對我進行分化的手段與野心，相關言行也應考量臺灣社會觀感，避免成為中共的統戰宣傳樣板，共同維護國家的主權與尊嚴。

陸委會強調，在此呼籲中共作為今年冬季奧運的主辦方，與其耗費資源，進行政治統戰宣傳與「大外宣」，單方面輸出其意識形態與大國形象，不如以務實開放的態度，傾聽臺灣人民堅持民主自由生活方式的心聲，積極回應國際社會對於中國大陸人權狀況的關切，如此才能經由舉辦「北京冬奧」，營造友善、負責任的大國形象，真正達到「團結、和平、相互尊重理解」的奧運會精神。