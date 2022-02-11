2022台南市長選戰，台南市議員謝龍介10日宣布投入國民黨台南市長初選，投下震撼彈。而謝龍介10日接受中天節目專訪表示，自己參選是為了以身作則，也期待有比他更好的人選出線。他也歡迎黨主席朱立倫，副主席連勝文能南下，來台南、高雄選市長。節目主持人問來賓前民進黨立委郭正亮「國民黨這些年來，好像有一種輸一次全部皆輸的感覺，是因為沒人要去經營嗎？」郭回說「對，這才是關鍵」。

謝龍介10日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」接受電話連線表示，國民黨現在的氣勢確實是在走下坡，因此自己參選是為了以身作則，也期待有比他更好的人選出線。自己願意參加初選機制，因為昨天是中常會通過，不管是否有口袋人選，或協調機制都願意參與，自己表態是一種承擔，大家若都願意承擔也是好事。

國民黨副主席連勝文。(圖/本報資料照)

謝龍介強調，他也歡迎黨主席朱立倫，副主席連勝文南下，來台南、高雄選市長，國民黨再怎麼慘也不會輸。節目主持人丹申廣(王又正)問謝龍介「您的看法是朱立倫、連勝文去台南選，比你還好？」謝龍介表示，任何比自己氣勢更好的人都會挺他，因為如果以他們現在的高度願意做更多的犧牲，是可以幫國民黨做更多氣勢上的提升，而一些過去支持藍營但後來出走的選民，看到國民黨發憤圖強，是會願意回來支持國民黨的，因為他們看到希望。

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謝龍介也坦言，民進黨在台南縣市執政快30年，自己曾問過在地鄉親「台南有沒有改變?」，他們說「沒有改變」，所以鄉親期待改變，但他們看不到國民黨有人改變推動，使支持藍營的人變的不願意表態。因此，假若其他藍營大咖如連勝文、朱立倫來台南選，造勢造起來，綠營根深蒂固的根，是有辦法推動的。

主持人丹申廣詢問來賓郭正亮「如何看國民黨在台南選情？」郭正亮表示，自己在民進黨多年，看過台南高雄屏東的選舉藍綠版圖變化，台南並非深綠鐵板一塊，但有沒有人在奮鬥差很多，政治最怕的就是喪志。丹申廣追問「國民黨這些年來，好像有一種輸一次全部皆輸的感覺，是因為沒人要去經營嗎？」郭正亮說「對，這才是關鍵」。