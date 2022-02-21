政治人物信任指數，新北市長侯友宜最高。(取自美麗島電子報調查表)

美麗島電子報今天公布二月國政民調，政治人物信任指數，以新北市長侯友宜最高，其次是賴清德、蔡英文居第三，朱立倫則是敬陪末座。至於2024年擔任總統的適合度，則以賴清德最高，並已擴大與侯友宜、柯文哲的差距。

在政治人物信任指數方面，調查顯示，以新北市長侯友宜最高，比去年12月增加2.1點達72.8點，大致回復到去年10月民眾對侯友宜的信任評價，顯示泛藍民眾質對侯友宜公投態度與立場質疑的衝擊效應已大半退去。

各族群民眾絕大多數表示信任新北市長侯友宜，新北市與台北市及桃竹苗、20至49歲與60至69歲、高中以上學歷、民眾黨支持者與泛藍等族群，都有超過8成表示信任侯友宜。

信任指數排序第2的是副總統賴清德，比2021年12月調查增加2.2點達62點，自2020年6月啟動每2個月進行的調查以來，民眾對賴清德的信任介於54.7％至65.5％。

調查中指出，全國民眾對賴清德的信任評價與形象認知非常穩定。僅泛藍民眾超過半數不信任副總統賴清德，其餘各群民眾明顯傾向信任賴清德，尤其是雲嘉南與高屏、20至29歲、國中學歷、或泛綠民眾有超過7成信任賴清德，中立民眾也有56.4％表示信任。

信任指數排序第3的是蔡英文總統，比2021年12月增加3.0點達53.9點，值得注意的是，信任賴清德的民眾有78.5％信任蔡總統，有17.8％表示不信任蔡總統；而信任侯友宜的民眾則有59.9％信任蔡總統、36.0％表示不信任。

台北市長柯文哲排名第四，較去年12月減少0.5點達50.3點，不信任的比率則增加0.6個百分點，達40.0％。民眾對柯文哲的信任自去年8月迄今約維持在5成1，不信任的比率則在4成左右。

國民黨主席朱立倫信任指數則居末，比去年12月再下滑0.9點達34.4點。調查中指出，去年10月初朱立倫就任後，民眾對朱立倫的信任評價自此開始持續急速下跌，民眾本月對國民黨主席朱立倫的不信任（62.1％）高於對國民黨的反感（60.0％），對國民黨的好感（28.2％）則略高於對朱立倫的信任（27.4％）。

調查指出，侯友宜在各族群信任度都最受到民眾青睞，在深綠族群也維持相當高的信任評價，朱立倫信任指數不僅明顯落後侯友宜，且在各群中大幅落後柯文哲，若無法有效重振則恐將成為國民黨政黨形象與年底9合1選舉的政治包袱，甚至隨之擴散延燒至2024大選。

至於2024年擔任總統的適合度，則以賴清德35％最高，其次是侯友宜21.9％、柯文哲第三，僅14.3％，其餘依序是朱立倫5.2％、蘇貞昌3.7％，未明確回答有19.9％。顯示目前民眾認為最適合擔任下一屆總統的是賴清德，其領先侯友宜與柯文哲的幅度甚至幾近於侯、柯2人的加總。

調查中認為，目前呈現綠增幅較大、藍白維持穩定的態勢，柯文哲的關鍵角色仍然動見觀瞻，藍綠白3方互動將如何牽動民意走向與國內政情發展，則待後續追蹤觀察，尤其9個月後的9合1選舉結果必然是重中之重。