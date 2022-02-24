據中國常駐聯合國代表團網站消息，當地時間2月23日，聯合國大會就烏克蘭問題舉行會議。中國常駐聯合國代表張軍表示，中方對烏克蘭局勢演變表示關注。中國關於維護各國主權和領土完整的立場是一貫的，聯合國憲章的宗旨和原則也應當得到共同維護。

張軍表示，烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實因素，演變至今是一系列因素共同作用的結果。當前形勢下，有關各方都要保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。

張軍表示，中方呼籲各方認識到落實安全不可分割原則的重要性，繼續開展對話協商，在平等和相互尊重的基礎上，通過和平方式尋求解決彼此關切的合理方案。中方歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。

當地時間23日，聯合國大會就烏克蘭局勢舉行會議。在大會上，俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈表示，現在的局勢是烏克蘭當局多年破壞的結果，相反是俄羅斯一直致力於實現烏克蘭內部的和諧。

涅邊賈表示，自從2014年以來，烏克蘭當局一直在同自己的公民作戰，烏克蘭和它的西方支持者並未聽取烏克蘭民眾的意見。涅邊賈表示，烏克蘭局勢需要對話，而烏克蘭一直在破壞對話，並未執行《明斯克協議》。