南投縣衛生局為提升新冠肺炎疫苗接種率，從26日起至3月15日，設籍南投縣年滿18歲民眾，都可就近與衛生所或合約醫療院所預約接種，完成施打者可獲得百元禮券；65歲以上長者，採造冊發單方式通知。

2月26日舉辦2場次大型接種站服務，分別在南投市慈濟南投聯絡處、草屯鎮公所中廊，另外，除了信義鄉地利村衛生室、仁愛鄉法治村活動中心提供接種服務外，其他9鄉鎮均在衛生所內接種。此外，家樂福公司南投店也於賣場設置快打站，方便購物民眾免預約打疫苗。

目前，南投縣18歲以上第3劑接種率仍稍低於全國平均值，為全面提升第3劑接種率，發動鄉鎮市公所及衛生所，針對65歲以上長者採造冊發單方式，逐一通知接種。

衛生局長陳南松表示，感謝村里長及村里幹事協助分發通知單，此次造冊符合接種第3劑資格的65歲（原住民55歲）長者約2萬人，接獲通知單的民眾，請依接種地點及日期，直接持通知單前往接種；如當日無法前往，也可持單就近至衛生所或合約院所接種。他也呼籲青壯年朋友，利用假日返鄉與父母親一起接種疫苗，照顧好自己及長輩的健康。