美時(1795)血癌用藥已於歐洲重要14國上市，近期不畏大盤劇烈震盪，股價一路強勢攻高，25日在外資擴大買超2886張助攻下，收高在111.5元、漲幅達8.25%，累計上周漲幅達22.66%，勇奪上市櫃生醫股漲幅王。

美時重磅產品血癌用藥Lenalidomide(Revlimid)透過與歐洲經銷夥伴的授權合作，已成功於德國、法國、西班牙、義大利、荷蘭、奧地利、比利時、瑞士、捷克、丹麥、芬蘭、愛爾蘭、葡萄牙、及瑞典等重要歐洲國家首波上市；根據IQVIA資料，這些重要歐洲市場截至去年6月底之前12個月的市場銷售總額約達美金28億元。

美時預計將透過旗下自有通路或與各地經銷夥伴授權合作、於全球逾90個國家上市Lenalidomide。截至目前，已成功地於39個國家上市銷售，於53個國家取得核准，包括2020年9月於美國取得的暫定審查核可。另外有30個國家藥證申請審查進行中，以及10個國家在藥證申請文件準備階段。