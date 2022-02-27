2022大甲媽音樂節於26日晚間熱血開唱。(大甲鎮瀾宮提供)

2022大甲媽音樂節於26日晚間熱血開唱。(大甲鎮瀾宮提供)

2022大甲媽音樂節於26日晚間熱血開唱，分別為原創組及歌唱組進行角逐，原創組總獎金高達6萬元，現場邀請專業音樂人劉雲平、阿樂及楊宗翰擔任評審老師，給予參賽者專業的建議。大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤指出，今年遶境主題「同心」，不論做什麼事情，在各自角色和崗位上努力，讓更多人感受媽祖的慈悲庇佑。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤特別出席第二屆的比賽現場，他表示，今年遶境主題「同心」，不論做什麼事情，在各自的角色和崗位上努力，「同心」完成這件事，「善」以「同心圓」方式向四面八方傳達，讓更多人可以感受到媽祖的慈悲庇佑，藉此也是鼓勵現場所有年輕人同心一起為台灣音樂市場付出，一定可以越來越好。

為了打造更棒的音樂舞台，歌唱組皆由專業樂手老師現場Live演奏，讓參賽者能身臨其境感受全LIVE的演唱，原創樂團在現場展現許多不同曲風的歌曲，每首創作刻劃出不同樣貌透過演唱傳達給現場所有聽眾，經過精彩的比拼，最終原創組由「seawater_海水樂團」、「Pia吳蓓雅」及「正反兄弟」團隊獲得前三名的榮耀，歌唱組前三名得獎是「吳慶弘」、「黃韻玉」及「彭偉倫」。

最後評審老師則分享創作及演唱上需要注意細節以比賽中選歌重要性，讓參賽者在比賽過程中學習更專業細節，歡迎大家明年一起參與大甲媽音樂節，唱出自己的原創，在舞台上綻放光彩。