對於台灣藍綠對立，也沒有恢復徵兵制，美麗島電子報董事長吳子嘉27日在《董事長開講》網路直播中認為，藍綠對立尖銳，短時間不會改變，始作俑者就是民進黨，因為要騙票；他也批評，沒有恢復徵兵的確也太扯了！

前立委林濁水在臉書稱，台灣有兩點隱憂要注意，分別是民眾決戰意志以及藍綠對立尖銳，並且，台灣說要靠自已，卻不恢復徵兵制，「太扯」。

林濁水表示，烏克蘭是美國頭痛的戰略邊緣地帶，而台灣地處印太戰略軸心，更是經濟戰科技戰樞紐位置地位，比冷戰前期還重要百倍。

林濁水認為，這樣的局勢會維持至少二、三十年不變，美國為保自己利益，沒有棄台的理由，台灣勿妄自菲薄。但林濁水直言，台灣必須警惕兩件事情，一是民眾決戰意志不如烏，藍綠領袖既然說要靠自已，卻不恢復徵兵制，「太扯」；二是藍綠對立，領䄂說和解卻毫無誠意！

吳子嘉也贊同林濁水說法，並直言藍綠對立尖銳，短時間不會改變，始作俑者就是民進黨，因為要騙票！