連假第2天，國道1號北上頭屋、苗栗路段27日下午發生一起5車追撞的事故，其中引人注目的是，一輛要價千萬的油電超跑BMW i8，車頭衝進前方休旅車底盤下，將整台休旅車頂起來，千萬超跑彷彿被休旅車「騎」，照片在網路曝光，引發熱議。

有網友在臉書私密社團《●【爆廢公社二館】●》分享車禍照片，只見千萬超跑BMW i8整個車頭插進休旅車底盤，整個被騎在下面，引擎蓋與車頂受損嚴重，十分悽慘。而i8車主不知何故，車禍發生後竟將車牌拆下。

據了解，這起5車連環追撞車禍發生在國道1號北上132.8K處，時間約下午4點20分左右。國道二隊指出，車禍發生在內車道，主要是連假車多，可能是車輛未保持好安全距離，且內車道車速較快，導致車輛撞成一片，所幸無人受傷。

照片曝光引發網友熱議：「拔車牌是什麼概念？要拿去註銷？」、「賣車才不知道是肇事車，超跑肇事二手賣價很慘」、「999萬就此毀了」、「引擎蓋板整個掀掉了........要修又要賠.....看那家保養廠賺」。