在市場強勁需求下，韓國2月製造業PMI(採購經理人指數)創8個月新高點。不過，在烏克蘭地緣政治依舊緊張，這些韓企還是需要面對供應鏈斷鏈危機，以及通貨膨脹帶來的壓力。

韓國2月製造業PMI，從元月的52.8增至53.8，連續17個月都高於景氣榮枯點50以上。

該指數編撰單位IHS Markit認為，從2月份數據來看，儘管韓國Omicron病毒擴散迅速，但無損當地製造業表現強勁。不過，還是因為韓國主要貿易對象，例如美國、歐洲以及中國大陸的需求暢旺所致。因此，韓國新出口訂單也創2021年4月以來最佳。

其中，電子以及汽車成長最大，生產連兩個月成長，增幅也創7個月以來最大。另外，就業市場方面，韓國製造業者已連續第3個月在徵人，需求幅度也創11個月最多。

外界擔憂，供應鏈問題未解，石油以及金屬等原物料價格高漲，使得躉售物價指數狂飆，將有礙景氣復甦。不過，韓企卻對未來一年非常樂觀，信心程度已升至12個月最高。