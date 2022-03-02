排便是人體自然的生理反應，但很少人會注意自己的糞便狀況。肝膽腸胃科醫師詹宜學在臉書粉專指出，雖然糞便是我們排放出來的廢物，但是它的顏色卻能夠反映出人體是否健康，尤其出現黑色、紅色和灰白色的糞便，就要提高警覺，一有不適就盡快就醫檢查。

1、黑色便便

一般人認為的血便通常是指「黑便」，由於紅血球中有血紅素，血紅素中有鐵離子，如果紅血球被胃酸破壞，血紅素中的鐵離子便會接觸胃酸，經過化學反應，就會變成黑色。因此，如果大便呈現黑色，表示可能會是上消化道、食道、胃、十二指腸或近端小腸的腫瘤或出血。

2、紅色便便

若是出血點來自下消化道，例如遠端小腸、大腸癌、痔瘡等等，因為血在消化道停留的時間不會太久，所以大出來的便便就會是鮮紅色的。

3、灰白色便便

大便顏色之所以是黃褐色，是因為膽汁分泌到消化道，使便便的顏色變成黃褐色，所以如果大便沒有顏色，看起來像白色黏土，代表膽汁沒有排至消化道，最可能的原因是膽道的阻塞，膽管結石、膽管癌、胰臟癌、壺腹癌等等。

不過詹宜學也提醒，糞便顏色也會受我們所吃的食物影響，像是綠色蔬菜可能使糞便偏綠色；豬血、鴨血等含鐵成分較多的食物則可能讓糞便變黑色；至於紅色火龍火、甜菜根可能會使糞便呈現紅色。因此當發現糞便顏色異常的時候，記得先回想一下最近吃過什麼東西，再到醫院就診。