健行路至博館路的道路，採紅磚式鋪面，且高地起伏不平，車輛經過搖晃猶如「地震路」。（張妍溱攝）

民進黨立委莊競程（右）除接獲民眾陳情，市議員陳文政（右2）也希望早日改善。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市北區國立自然科學博物館與植物園之間，從健行路至博館路的道路，採紅磚式鋪面，且高地起伏不平，車輛經過搖晃猶如「地震路」，經交通事故統計，近3年發生40件機車騎士滑行自摔意外，民進黨立委莊競程2日前往會勘，為了安全，盼中央地方攜手，將路面重新翻修。

民進黨立委莊競程表示，台中市北區自健行路至博館路段長307公尺、寬20公尺，20年來使用紅磚式鋪面，原本為提醒車輛降低速度，但機車自滑交通事故頻傳，除接獲民眾陳情，市議員陳文政也希望早日改善。

當地民眾指出，科博館前的道路除下雨天路面相當溼滑，車輛經過搖晃只能形容「抖～抖～抖」，網友笑稱該路段為「地震路」，好像在跳曼波舞，感覺很不舒服，希望早日改善。

根據交通警察大隊統計，2019年發生A2事件有14件、2020年16件、2021年10件；莊競程希望地方政府與中央共同合作，如需中央奧援，將協助爭取補助經費，儘速改善道路鋪面，以確保行車與行人安全。

台中市養工處長彭岑凱指出，健行路至博館路段道路，限速30，民眾大都超速，因使用時間長久，尤其紅綠燈口前易發生打滑、摔車現象，與交通局、科博館研究，挑出哪幾個路段屬於煞車不及，做全面性的改善。未來改善設計方案出爐，將視經費多寡，協助科博館分擔經費，確保民眾行車安全。

科博館副館長羅偉哲說，1999年植物園開園時，從健行路至博館路的西屯路段完全沒有交通號誌，民眾在植物園與科博館間穿越馬路頻繁，當時顧及行人穿越道路安全，地磚式鋪面降低車速，養工處允諾先擬可行性方案及經費概算，與科博物館討論滾動修正，以維護行車安全。