金門林堡路與盤果路口今天發生小客車與遊覽車相撞事故，所幸撞擊力不大，車上均無乘客，也無人員受傷，虛驚一場。

警方說明，這起1大1小，2車相撞的事故發生在上午10時50分許，當時許姓男子駕駛大型遊覽車由林堡路左轉盤果路方向，與由陳姓民眾駕駛自盤果路往林堡路行駛的小客車發生擦撞，還好撞擊力不大，無人受傷。

警方當場酒測，初步排除酒駕行為，詳細肇事原因由金城分局尚調查釐清中。

警方指出，統計顯示交通事故肇因前3名是：1、「未依規定讓車」包括支道車未讓幹道車先行、轉彎車未讓直行車先行或起步未禮讓其他人車。

2、「未注意車前狀況」包括變換車道疏忽、迴車前未注意來往車輛、未禮讓行人。

3、「未依規定減速」未依規定減速包括超速行駛、行經路口未減速慢行。這些共占總體交通事故約6成，提醒行車經過路口應切實遵守「慢」「看」「停」3大原則，避免發生事故。